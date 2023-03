A rischio Perugia-Reggina: il match potrebbe non giocarsi

Perugia-Reggina potrebbe non giocarsi. La notizia è nell’aria da stamattina e, in base a quanto riferisce Calcio Grifo, la cosa potrebbe diventare ufficiale entro poche ore. I motivi riguardano la situazione venutasia a creare, dove le scosse di terremoto delle ultime ore hanno seminato il panico tra i residenti.

Le autorità hanno necessità di valutare lo stato di tutte le infrastrutture prima di dare l’ok per la loro fruibilità. La questione riguarda ovviamente anche lo stadio Renato Curi, per il quale potrebbe non farsi in tempo a svolgere tuttte le verifiche necessarie.

La Reggina, suo malgrado, è già a Roma. Si attendonos sviluppi.