Mercato Reggina: due fedelissimi di Inzaghi e poi potrebbe non essere finita

La Reggina i colpi in entrata alla fine li piazzerà. Lo farà seguendo i principi della sostenibilità che la società intende rispettare, ma arriveranno giocatori importanti.

Mercato Reggina: liberazione casella over

La cessione di Giraudo è stata dolorosa, nel senso che è stata la strada più opportuna per entrambe le parti. Il calciatore andrà a giocare con continuità in prestito, la società libera una casella over. Si attende anche la cessione di Loiacono, in maniera tale da avere uno slot libero considerato il rientro di Galabinov e la possibile rinuncia ad Obi, considerati i tempi dell’infortunio.

Cosa accadrà in entrata

La Reggina ha praticamente le mani su Emanuele Tuia. Il difensore classe 1990 andrà ad ampliare le rotazioni dei centrali. Cionek, Gagliolo e Camporese sono affidabili, ma pochi. Basta che uno solo sia fermo per il più banale dei problemi e ci si ritrova senza alternative. Tuia era con Inzaghi nella stagione del Benevento dei record.

Fresco di promozione anche con il Lecce, avrebbe ancora sei mesi contratto con i salentini. La Reggina gli proppone un accord più lungo. L’affare è vicino alla definizione.

La sensazione è che alla fine ci sarà anche il ritorno di Nicolas Viola. Se la casella over se la prenderà Tuia, il centrocampista di Taurianova è un calciatore bandiera. Il Cagliari lo considera in uscita, lui non vede l’ora di tornare nella squadra per cui fa il tifo e la Reggina con Liotti tornato alternativa come terzino sinistro ha spazio a centrocampo (considerata anche la situazione di Obi).

Nicolas Viola, come Tuia, era con Inzaghi nello straordinario Benevento della stagione 2019-2020.pp

E in attacco? Ad oggi ci sono due strade: l’arrivo di un under o un colpo last minute che passi per la cessione di qualcuno davanti. Di sicuro non si tratterà di Rivas, salvo che non arrivi un’offerta monstre.