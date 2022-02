Reggina-Pisa: saranno spalti poco gremiti?

È vero. La Reggina è al quarto posto assoluto in Serie B in quanto a presenza dei propri sostenitori negli stadi, ma si tratta di un dato che beneficia dei buoni dati che hanno fatto riscontrare alcuni match. Quella che sembra una tendenza generale al disinteresse verso le sorti del club in questa stagione, trova riscontro in quelli che sono i dati dell’affluenza quando mancano meno di ventiquattro ore alla partita.

Al momento la Reggina potrà contare su circa 1300 abbonamenti (meno di 100 quelli sottoscritti in questa settimana) e al momento non si è arrivati neanche a 1000 biglietti venduti.

A gonfiare il dato finale delle presenze ci saranno gli accrediti riservati ad addetti ai lavori e sponsor. Il fatto che la Reggina si stia giocando un’importante permanenza in Serie B non sembra dunque smuovere troppo l’entusiasmo della piazza.

E si tratterà di un dato su cui riflettere.