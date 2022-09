Il Catanzaro è un ciclone, travolto il Latina

di Vittorio Pio –

Non sembrano esserci ostacoli per questo sontuoso Catanzaro di inizio

stagione, che ha regolato con il rotondo punteggio di 5-0 un pur

coriaceo Latina. Situm, Iemmello, Sounas, Curcio e Cianci i marcatori

di una serata indimenticabile per gli oltre 6000 spettatori che

assiepavano il Nicola Ceravolo.

All’ undicesimo Iemmello riesce in uno stop e tiro all’angolino, ma

Cardinali è reattivo e devia la sfera in corner. Dopo una fase di

studio, al 25’ sono ancora i giallorossi a rendersi pericolosi con

Situm e Sounas, che si marcano maldestramente senza riuscire a colpire

il pallone sugli sviluppi di un cross partito dalla sinistra. Ma il

goal è nell’aria, e al 36’ il Catanzaro passa in vantaggio sugli

sviluppi di un’azione insistita, con il croato Situm, che approfitta

di una respinta di Cardinali su un bel destro di Sounas e da pochi

passi insacca la rete dell’1-0. In avvio di ripresa il Catanzaro

raddoppia con Iemmello, sempre più lucido e risolutivo: l’attaccante è

bravo a ricevere palla sulla trequarti per poi involarsi verso la

porta, prendere la mira ed insaccare con un potente tiro sotto

l’incrocio che non lascia scampo a Cardinali. Al 55’ la squadra di

casa segna anche la terza rete con Sounas, al termine di un astuto

contropiede dei giallorossi. Al 60’ il Latina un timido tentativo del

Latina con Carletti, che impegna Fulignati con un bel destro dalla

distanza. Sul capovolgimento di fronte Cardinali è superlativo in una

azione che pare non finire mai, riuscendo nell’intento di negare

un’altra rete, più che meritata alle aquile, ormai padrone del campo.

La partita procede in senso unilaterale, quando all’86esimo il

Catanzaro trova anche la rete del 4-0, grazie a Curcio che si beve

tutta la difesa avversaria per infilare Cardinali sulla sinistra. Al

minuto 89 arriva anche il 5-0 ad opera di Cianci, chiamato a gran voce

dal pubblico.

Dopo due minuti di recupero il match termina proiettando saldamente i

giallorossi al vertice della classifica insieme al Crotone, che però

ha un saldo reti nettamente sfavorevole. Per quest’anno la lotta al

vertice nel girone non sembra avere altre pretendenti.