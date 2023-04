Reggina-Venezia, Inzaghi: “Complimenti a Loiacono, Bouah e Liotti. Oggi non c’era tantissimo pubblico, dalla prossima spero in una bolgia”

“Sono stati molto bravi. Hanno fatto una partita emozionante. Stiamo lottando per qualcosa di straordinario. Dipende tutto da noi, per cui continuiamo su questa strada. Potevamo fare il secondo gol in contropiede e dovevamo chiuderla, Colombi a parte la parata finale non è mai intervenuto. I ragazzi si meritano il giorno di riposo che gli ho dato. Adesso pensiamo alla prossima”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta dalla Reggina contro il Venezia. “Oggi – ha evidenziato – rimarcherei la prestazione di Loiacono, Bouah e Liotti. Avevano giocato poco, ma quando li chiami in causa ci danno sempre una mano. Lo stesso Bondo è entrato molto bene. Sappiamo che può darci forza in mezzo al campo. Gli va fatto capire come giochiamo. Questa è la dimostrazione che questo gruppo lavora bene”.

E poi un pensiero: “Oggi non c’era tantissimo pubblico perché era una giornata particolare, mi auguro che dalla prossima ci sia una bolgia perché ci stiamo giocando qualcosa di importante”.