LFA Reggio Calabria: Luigi Aquino è un giocatore amaranto

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luigi Aquino che si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Pompei il 01/02/2002, Luigi è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nelle stagioni 2020/21 e successiva, ha collezionato 39 presenze e realizzato quattro reti con la formazione “Primavera” blucerchiata.

Dopo una stagione aggregato alla prima squadra, si trasferisce in serie C alla Turris per poi rientrare alla Sampdoria nel mercato di gennaio (19 presenze, una rete).