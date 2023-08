Ricorso Reggina, il Tar si esprimerà domani

Dopo due ore di dibattimento sul caso Reggina, il Tar pubblicherà domani il dispositivo che dirà se il club amaranto sarà ammesso o no al campionato. In attesa del Consiglio di Stato. Gli avvocati della Reggina hanno difeso la posizione del club sottolineando che il comunicato 169/A che richiede un’omologa definitiva per l’ammissione al campionato, non poteva essere impugnato prima non essendoci contezza del fatto che la Figc avrebbe usato un’interpretazione restrittiva.

Lo stesso per i 757.000 euro non pagati prima del termine perentorio, come però era indicato nella sentenza di omologa. La decisione è rinviata a domani.