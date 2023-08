Reggina, Saladini: “Ho di nuovo il controllo del club”, Ilari: “Non ho ceduto a nessuno”

“Ho assunto nuovamente il controllo della Reggina 1914 con l’obiettivo di mettere ordine. È un atto doveroso nei confronti di Reggio Calabria. Sono convinto di aver operato nel rispetto delle norme.

Domani giocheremo la nostra partita più importante per difendere la Reggina.

Ringrazio l’on. Francesco Cannizzaro, che è stato sempre vicino alla Reggina, lavorando in modo silente per difenderla”.

Lo ha scritto su Facebook Felice Saladini.

Poco dopo è arrivata la replica di Ilari :”Attendiamo fiduciosi l’esito del Consiglio di Stato. Non ho ceduto le quote a nessuno. Valuterò il da farsi dopo la pronuncia della giustizia amministrativa”.