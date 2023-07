Ufficiale: Reggina esclusa dalla Serie B, già pronto il ricorso

La Reggina non è stata ammessa al campionato di Serie B. La Covisoc ha confermato il semaforo rosso in vista del campionato e il Consiglio Federale ha ratificato la decisione. Il club amaranto ha versato 757.000 euro dopo il termine perentorio calcistico del 20 giugno, rispettando la scadenza data dal Tribunale (12 luglio).

Adesso si va al Collegio di Garanzia del Coni. La sentenza è prevista per il prossim0 20 luglio. Non è un fulmine a ciel sereno, considerato che ci si aspettava che le cose potessero andare male. Il club amaranto proverà adesso a far valere le proprie ragioni in altre sedi.