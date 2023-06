Solo Dance, la Società Sportiva Calabria protagonista al Memorial Filippini e Dall’Acqua

Risultati di prestigio per la Società Sportiva Calabria al “Memorial Filippini e Dall’Acqua” di pattinaggio artistico, svoltosi a Misano Adriatico e promosso da AiCS Rimini con il patrocinio di AiCS nazionale, di CSIT, del Coni Rimini e con la collaborazione tecnica dell’asd Pietas Julia e della Federazione sammarinese Roller Sports.

Le giovanissime ragazze allenate da Emilia Labate e Daniela Suraci si sono contraddistinte, tra le oltre mille atlete partecipanti, conseguendo importanti risultati in ogni categoria.

Terzo posto nazionale per Maria Emilia Zagarella nella Divisione Nazionale A-Lady Solo Dance, con la compagna di squadra Martina Camilla Felicissimo al quarto posto.

Doppietta nella Divisione Nazionale D-Lady Solo Dance: al primo posto Anita Ferraro ed in seconda posizione Maria Antonietta Ferraro. Importante, inoltre,

Il decimo posto nella categoria Seniores femminile di Federica Libri.

Il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport individuale, di coppia e di gruppo, risulta una delle discipline più amate grazie all’empatia e allo spettacolo che riescono a creare i pattinatori. La “Solo Dance”, in particolare, è una specialità che richiede una particolare attenzione sul tempo e la corretta esecuzione dei passi di piede e sui disegni stabiliti dal manuale.

I successi ottenuti dalle atlete della Società Sportiva Calabria sono un premio al loro impegno ed uno stimolo per la crescita sportiva futura, nel segno dell’elegante divertimento che il pattinaggio garantisce agli appassionati e al pubblico in generale. Grazie al certosino lavoro svolto in questi anni, la Società Calabria è divenuta un’eccellenza del nostro territorio nella specialità “Solo Dance” di pattinaggio artistico, continuando a formare e valorizzare grandi pattinatori che in ogni gara riescono ad affermarsi, unica realtà del Sud ad interrompere il predominio delle altre ASD del Nord.