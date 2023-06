Reggina: iscrizione ok e adesso?

La Reggina ha presentato tutto quello che era necessario per iscriversi al campionato di Serie B. C’era un’ansia forse ingiustificata rispetto al fatto che la società era da tempo pronta a questa scadenza, con la consapevolezza di dover essere pronta a saldare le pendenze necessarie e a presentare una fideiussione da 800.000 euro. Tutto è andato come da programma, smentendo rumors faziosi.

Adesso, però, inizia il futuro. Da giorni ormai si parla dell’interessamento di un acquirente per il club amaranto e si attende che sia formulata una proposta ufficiale da sottoporre a Felice Saladini. Per l’imprenditore di Lamezia c’è la possibilità di lasciare il club dopo un solo anno, ma dopo averlo risanato. Questo gli consentirebbe di lasciare un ottimo ricordo in un’esperienza in cui ha conosciuto il volto più duro di un calcio dove ognuno tende a tutelare, a volte otre i limiti, i propri interessi.