“Reggina e Lecco verso l’ammissione alla Serie B” secondo il Corriere della Sera

“L’assemblea della Lega di B ieri sera ha annunciato il prossimo varo di un calendario asimmetrico e ha confermato la ferma volontà di mantenere il format a 20 squadre. Inoltre sembra aver implicitamente definito l’orientamento relativo ai casi pendenti di Reggina e Lecco. Si andrebbe verso l’ammissione sia del club calabrese, in difficoltà economiche e (pare prossimo alla cessione), sia del club lombardo neopromosso dalla Lega Pro dopo 50 anni. Sodalizio che avrebbe avuto difficoltà (poi superate da nuove evidenze emerse) nel produrre la corretta documentazione per designare come sede di gioco temporanea in serie B lo stadio Euganeo di Padova”.

Lo scrive il Corriere della Sera nella sua edizione on line, pur sottolineando come la posizione del club amaranto sia ancora sotto osservazione. L’orientamento, però, sembra lasciare grandi speranze rispetto al fatto che la Reggina non dovrebbe avere problemi per quel che riguarda l’iscrizione. Tant’è che proprio ieri sera è arrivato un comunicato duro del Perugia, secondo cui gli amaranto ed il Lecco non avrebbero titolo a partecipare al campionato di Serie B.

Una comunicazione che potrebbe essere frutto degli orientamenti emersi.