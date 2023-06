Omologa Reggina: è il giorno dell’udienza. Ecco cosa aspettarsi oggi

La notizia di ieri era che il Brescia aveva presentato un esposto al Tribunale di Reggio Calabria, alla Procura reggina, al presidente del Coni e ad alcuni ministri. L’intento della società lombarda era mettere in rilievo che il possibile piano di ristrutturazione del debito della Reggina sarebbe condito da errori macroscopici e sarebbe caratterizzato dalla mancata capacità di Felice Saladini per ricapitalizzare per 8 milioni di euro.

In realtà non si sentiva il bisogno di questa mossa, considerato che la concessione dell’omologa passa proprio per valutazioni positive da parte del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria in relazione alla capacità del club di onorare il piano di rientro.

Certo è che leggere di “denuncia” fa molto notizia. Oggi è in programma a Reggio Calabria l’udienza in cui si discute dell’omologa del club amaranto. Non sono previste decisioni per oggi, che invece potrebbero arrivare lunedì.

La Reggina confida che la risposta possa essere positiva per poi tuffarsi nella procedura di iscrizione al campionato.