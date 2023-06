Caso Reggina, parla Gravina: “Aspettiamo la Covisoc”

Alcuni giornali hanno parlato di probabile esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Una previsione audace, considerato che c’è da aspettare quello che decideranno gli organi federali. In alcune dichiarazioni rese dall’Adnkronos il presidente della Figc Gravina ha parlato in merito a a ciò che può accadere nell’estate del calcio.

“Non sono .- ha speigato – preoccupato, fa parte del gioco. Aspettiamo i verdetti degli organi tecnici. Non so poi quale sarà il risultato delle decisioni tecniche, aspettiamo la Covisoc. Il 29 e il 30 ci sono due riunioni importanti, poi il 7 luglio il consiglio federale ma abbiamo un vantaggio che in caso di eventuali ricorsi Tar e Consiglio di Stato sono stati già fissati, almeno abbiamo certezza che entro il 27 di agosto abbiamo chiuso tutto”.