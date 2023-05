Sudtirol-Reggina, il messaggio di Saladini alla vigilia dei playoff

“. “.

“Sto vivendo ore di grandi emozioni, soddisfazioni e orgoglio. Siamo alla vigilia di una partita decisiva dei playoff della nostra squadra. Domani non riuscirò ad essere fisicamente sul campo ma vivrò ogni secondo, per quanto possibile, come se fossi lì. La visione e l’impegno per una società solida e trasparente ci ha portato a risultati che un anno fa sembravano impossibili. Forza Reggina 1914 !!!