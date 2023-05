Sudtirol-Reggina, è stato un click day: i biglietti per i tifosi amaranto finiti in 20 minuti. E adesso?

Non c’erano dubbi. I tifosi della Reggina hanno polverizzato in 20 minuti i biglietti a loro disposizione per Sudtirol-Reggina. I sostenitori amaranto hanno atteso le ore 14 davanti a computer e smartphone per provare a battere sul tempo altri affezionati amaranto desiderosi di seguire la squadra a Bolzano.

Già dopo una ventina di minuti è diventato difficile accedere al sito dove potevano essere acquistati. I tifosi che volessero acquistare dei biglietti in altri settori ello stadio dovranno pazientare domani alle ore 14, quando si aprirà la vendita libera e scadranno tutte le prelazioni per i tifosi i casa.