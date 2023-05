Suditrol-Reggina: dove vederla, probabili formazioni e regolamento

Il giorno dei playoff è arrivato. La Reggina va a Bolzano per provare a ribaltare un pronostico che è favorevole agli uomini di Bisoli, per effetto del doppio esito favorevole dipendente dalla posizione ottenuta in campionato. La rosa di Pippo Inzaghi deve fare i conti con assenze che tolgono all’allenatore la possibilità di variare qualcosa dal punto di vista tattico. Va meglio a Bisoli che avrà quasi tutta la rosa a disposizione, eccetto tre elementi di cui solo uno titolare.

Qui Sudtirok, la situazione

Pierpaolo Bisoli ha l’occasione di fare la storia della squadra di Bolzano. L’assenza che gli peserà di più sarà quella del terzino sinistro Celli, che verosimilmente sarà sostituito da De Col. Qualche dubbio in attacco dove Cissè insidia il favorito per una maglia da titolare, cioè Mazzocchi. La forza degli altoatesini sta principalmente nella difesa che spesso gli ha consentito di fare punti anche senza un attacco troppo prolifico. In 35 partite con Bisoli in panchina sono arrivati ben 16 pareggi e 5 0-0. Il Sudtirol andrà in campo con il 4-4-2. C’è da aspettarsi una squadra corta e guardinga. Attenzione all’abilità a fare gol di testa, sopratuttutto sui calci piazzati.

Qui Reggina, lista indisponibili lunga

La Reggina andrà in campo con il 3-5-2. Pippo Inzaghi ha una rosa mutilata da assenze che potevano dargli più alternative. Sono out per vari motivi Camporese, Obi, Bondo, Rivas, Menez e Cicerelli. Sei potenziali titolari, benché alcuni di loro abbiano visto poco il campo in questa stagione per motivi diversi. Terranova dovrebbe giocare al centro della difesa. Il match-winner contro l’Ascoli, Canotto, affiancherà Strelec in attaccoò.

Sudtirol-Reggina, le formazioni

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, De Col; Rover, Belardinelli, Tait, Casiraghi; Odogwu, Mazzocchi. Allenatore: Bisoli.

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Terranova, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Strelec, Canotto. Allenatore: Pippo Inzaghi

Sudtirol-Reggina, dove vederla

Il match sarà trasmesso, come ogni partita di Serie B, da Sky Sport e Dazn. Il match sarà visibile anche su Now Tv ed Helbiz Live.

Sudtirol-Reggina, regolamento dei play off

Chi passa affronta il Bari in semifinale. La gara di stasera si gioca in gara secca. Va avanti chi vince nei novanta minuti. In caso di parità si va ai supplementari. Qualora permanesse l’equilibrio, niente rigori, ma passaggio del turno del Sudtirol. Gli altoatesini hanno, infatti, un piazzamento migliore in campionato.