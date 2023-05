Serie C – Un ex Reggina avvicina il Messina al dramma sportivo, ma c’è ancora una possibilità

Si è giocata questo pomeriggio la gara d’andata dei play out del campionato di Serie C. Il primo atto di una doppia sfida che dovrà decretare almeno una squadra che dall’ultima del professionismo dovrà tuffarsi nel poco dorato mondo dei dilettanti.

Nonostante un grande seguito (circa 600 sostenitori) il Messina si è arreso nella gara d’andata alla meno blasonata Gelbison. La squadra di Vallo della Lucania è riuscita a far valere il fattore campo a tempo praticamente scaduto.

La beffa è maturata al minuto ’93, quando Tumminello ha siglato il gol vittoria. Il match, giocato ad Agropoli, è stato dunque deciso dal calciatore che nella passata stagione ha militato in amaranto sotto le gestioni di Alfredo Aglietti, Mimmo Toscano e Roberto Stellone.

Per lui poco spazio e un gol anche importante, in occasione della vittoriosa trasferta di Ferrara contro la Spal.

Il Messina ha ancora la gara di ritorno per mettere le cose a posto e conquistare una salvezza che, per una piazza importante come quella peloritana, sarebbe il minimo.