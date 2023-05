Serie B – Maxi squalifica per Menez, la Reggina perde anche Majer

Le squalifiche

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio violento alla gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALTARE Giorgio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLLOCOLO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DONNARUMMA Daniele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JOHNSEN Dennis Torset (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

OLIVIERI Marco (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).