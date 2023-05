Selfie e applausi: bagno di follla per la Reggina al Sant’Agata. Inzaghi manda i giocatori a salutare i tifosi

Unico allenamento a porte aperte prima dei play off (in programma venerdì alle ore 20.30 a Bolzano contro il Sudtirol) e grande partecipazione del pubblico reggino. Nonostante la pioggia che in queste ore sta, ad intermittenza, colpendo Reggio Calabrai, erano centinaia i tifosi che hanno assistito alla sessione diretta da Pippo Inzaghi. Tanti ragazzi e bambini in particolare.

Nella parte finale dell’allenamento il tecnico ha detto ai giocatori di uscire al di fuori dei cancelli del campo e di concedersi all’abbraccio dei sostenitori. Tanti selfie per i calciatori amaranto, con Canotto e Fabbian tra i più gettonati.