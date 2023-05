Reggina: restituiti due punti, la nuova classifica

Sconto c’è stato, anche un po’ a sorpresa considerato che la Corte d’Appello Federale era sempre un organo della Figc.

Il club amaranto, penalizzato di sette punti, se ne è visti restituire solo due, ma era un traguardo tutt’altro che scontato. Due punti che riportano la squadra di Pippo Inzaghi in ottava posizione (ultima valida per i play off).

In attesa di capire se la Reggina sceglierà di andare anche al Collegio di Garanzia del Coni, ecco la nuova graduatoria.