Reggina-Como, il rammarico di Longo: “Meritavamo di più”

“Per quanto visto in campo meritavamo qualcosa di più. Al di là dei due gol annullati dla Var, abbiamo avuto 4-5 situazioni importanti per capitalizzare quanto avevamo fatto in campo. E soprattutto per aver regalato due situazioni alla Reggina con errori grossolani. Secondo me avremmo meritato qualcosa in più. Questo finale di stagione come lo è stato tutto questo campionato. Sapevamo di dover battagliare fino alla fine e siamo pronti per questo”.

Così Moreno Longo, allenatore del Como, ha commentato la sconfitta dei lariani al Granillo.