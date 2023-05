Reggina-Como, D’Angelo (vice di Inzaghi): “Abbiamo 52 punti. Una vittoria che deve darci consapevolezza. Menez? Ha sbagliato, ma c’era fallo”

Senza Inzaghi in panchina, squalificato, il suo vice D’Angelo ha guidato la Reggina nel match contro il Como. “Eravamo convinti – ha dichiarato a fine gara – che potevamo fare la partita e toglierci delle soddisfazioni. Ci tenevamo a fare una partita importante”.

Nel primo tempo a lungo la Reggina lanciava per le due punte Rivas e Strelec. “Avevamo – ha rivelato D’Angelo – pensato di attaccare gli spazi alle spalle della loro difesa. Loro sono un’ottima squadra. Hanno giocatori importanti in attacco, con tutte le caratteristiche che si possono avere a livello di velocità, fisicità ed esperienza. Il Como è una grande squadra. Questo deve darci consapevolezza della partita che abbiamo vinto. Oggi abbiamo dimostrato di saper lottare e soffrire”.

Sul rosso a Menez: “Non è facile da gestire il nervosismo. Arriviamo da partite in cui si perdeva. I ragazzi non sono delle macchine. Subiscono anche loro un po’ di pressione e di stati d’animo particolari. Prima su di lui c’era fallo, se l’avesse fischiato non sarebbe successo quello è accaduto. Ha sbagliato”.

Sulla classifica oggi è condizionata dai 7 punti di classifica: “Noi abbiamo 52 punti a a livello tecnico abbiamo raggiunto un obiettivo. Ci siamo salvati matematicamente e quasi matematicamente siamo dentro ai play off”.