Reggina, Camporese: “Contano solo i punti, il nostro girone di ritorno al di sotto delle nostre possibilità. Faremo di tutto per i play off”

“Credo che i punti siano la cosa più importante in questo momento, più del bel gioco. Oggi abbiamo centrato una grande vittoria. Considerata la penalizzazione, abbiamo anche acquisito la salvezza”.

Così Michele Camporese, al termine di Reggina-Como, ha commentato la vittoria ottenuta dagli amaranto con i lariani.

“Abbiamo fatto un girone di ritorno – ha dichiarato il difensore – al di sotto delle nostre possibilità. Noi dobbiamo fare di tutto per entrare nei play off, anche per tutto il pubblico che ci segue da tutto l’anno. Questo non vuol dire che vinceremo entrambe le ultime due partite, ma ci proveremo perché lo dobbiamo a noi e a tutto l’ambiente. Delle questioni extra-campo è normale che tra di noi finiamo per parlarne, ma il girone di ritorno nostro non è certo imputabile solo a quello.. Siamo staati bravi nelle ultime cinque-sei partite a riprendere a fare punti che ci fa sperare ancora adesso nei play off”.