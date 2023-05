Reggina, Campagnolo: “Qualche errore è stato commesso, ma lavoro di Inzaghi positivo”

In un’intervista alla Gazzetta del Sud ha parlato di Reggina l’ex portiere amaranto Andrea Campagnolo.

Si è espresso anche sull’annata di Pippo Inzaghi: “Qualche errore, secondo me, è stato commesso. Tanto per fare un esempio nell’incontro di Cittadella la Reggina era in vantaggio di due reti. Poi dopo l’espulsione di Fabbian la musica è cambiata e forse ha sbagliato le sostituzioni togliendo Menez. Ha provato a chiudersi per mantenere il risultato e alla fine ha pagato a caro prezzo questa staregia. Serviva, nononostate l’inferiorità numerica, un po’ di coraggio. Al di là di tutto, il suo lavoro lo giudico positivo”.

Campagnolo è il portiere della Reggina che si salvò con undici punti di penalizzazione. Chi meglio di lui può sapere se il fardello della penalità ha pesato. “In un certo senso – ha ammesso – sì, ma la Reggina ha comunque centrato il traguardo. Aggiunge che 3-4 partite non meritava di perderle. Mi riferisco alle sconfitte con Spal e Parma dove produsse diverse palle gol. Si è fatta sentire l’assenza di un bomber da doppia cifra”.