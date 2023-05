Reggina-Ascoli: la città ci crede, il Granillo sarà una bolgia. Quota 10.000 ad un passo

Qualcuno potrebbe obiettare con i prezzi popolari è facile riempire lo stadio. Tuttavia, la casistica storica racconta come sono stati davvero tanti i match in cui Reggio Calabria non ha risposto nonostante in passato ci fossero anche tagliandi a tariffe inferiori.

I dati di fatto dicono che Reggina-Ascoli, una partita in cui gli amaranto non sono più padroni del loro destino, ha già quasi la certezza di avere più di 10.000 spettatori allo stadio.

Sono infatti più di 5000 i biglietti staccati per l’ultima gara di campionato, da aggiungere ai 4200 abbonati.

Un fatto che impone alla squadra di Pippo Inzaghi di provarci fino a quando ci sarà l’ultima goccia di sodore. Anche perchè la presenza di così tanti tifosi è un riconoscimento al lavoro della squadra ed anche del club. Neanche i punti di penalizzazione sembrano aver tolto l’entusiasmo ritrovato.

Tre punti per provarci e poi sarà tempo di futuro.