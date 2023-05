Reggina-Ascoli, biglietti venduti: il dato sale ora dopo ora, la squadra di Inzaghi avrà una spinta importante

La politica dei prezzi popolari paga. Anche se la Reggina si è complicata la vita uscendo dalla possibilità di essere padrona del proprio destino in ottica play off, c’è ancora la possibilità di andare a giocarsi gli spareggi per la promozione in Serie A. Il requisito essenziale è ovviamente battere l’Ascoli.

Venerdì sera al Granillo ci sarà un avversario che negli ultimi anni si è rivelato spesso complicato. A rendere le cose più difficili c’è il fatto che i marchigiani sono una compagine che con una vittoria potrebbero allo stesso modo sperare di staccare il pass per i play off.

Una finale anticipata, dunque. Un appuntamento a cui Reggio Calabria ha l’intenzione di non voler mancare. Lo dicono i numeri dal botteghino. Sono, infatti, già quasi 4000 i tagliandi staccati per il match di venerdì sera. Numeri che sono destinati a salire, considerato che si è solo a martedì.