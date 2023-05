Reggina-Ascoli: arbitra Fabbri, amaranto a secco di vittorie con lui

Sarà Michael Fabbri l’arbitro chiamato a dirigere Reggina-Ascoli. Il direttore di gara romagnolo (appartenente alla sezione Aia di Ravenna) di professione fa il geometra ed è ormai un fischietto esperto. Trentanove anni per lui e nove da appartenente alla massima categoria degli arbitri.

Fabbri non è un arbitro con cui la Reggina ha molta fortuna. Sono nove i precedenti e la squadra amaranto non ha mai vinto. L’unico sorriso risale alla gara di Coppa Italia della stagione 2012-2013, in cui la squadra amaranto riuscì a battere il Modena a domicilio dopo i tempi supplementari (5-1 finale).

Poi otto precedenti senza neanche una giornata da tre punti. Cinque pareggi e tre sconfitte. Due ko sono arrivati in questa stagione (a Bolzano e Parma) e il segno X è uscito nel match casalingo contro il Bari (0-0).