La fortuna di Bisoli e la poca concretezza amaranto: passa il Sudtirol, la Reggina si ferma

Finisce con rammarico il campionato della Reggina. Nel turno preliminare dei play off l’eliminazione si concretizza al minuto numero ottantotto: nell’unico tiro in porta del Sudtiro: un tentativo dal limite di Casiraghi, deviato da Loiacono. Per il resto la gara è stata un monologo della squadra di Pippo Inzaghi. Gli amaranto hanno avuto il torto di non riuscire a capitalizzare la supremazia territoriale, ma questo è stato un vecchio limite che si è palesato per utto il girone di ritorno.

o. I padroni di casa si sono difesi per tutta la partita, mentre gli ospiti hanno impiegato tutta la gara a cercare pertugi che potessero consentire di bucare la solidissima retroguardia organizzata dai padroni di casa. La squadra amaranto ci ha provato in tutti i modi, mantenendo per tutto il match il pallino del gioco.

Più volte gli uomini di Inzaghi hanno sollecitato gli interventi del portiere avversario, soprattutto dalla distanza. Il primo a provarci, nel primo tempo, era stato Majer. Sempre nella prima frazione lo sloveno aveva offerto una grande palla all’inserimento di Di Chiara. L’esterno, però, non è riuscito a trovare la misura nel tiro-cross da buona posizione.

La ripresa è stato quasi un assedio da parte della squadra amaranto. Ci ha provato Hernani con un tentativo dal limite (parato dal portiere), poi Canotto dopo aver aggirato tutta la difesa ha colpito un palo esterno che ha fatto rammaricare tutta la tifoseria amaranto. Nel finale ancora una volta Poluzzi si è opposto ad un gran tentativo di Majer ed è stato l’intervento che ha dato il là al gol vittoria.

SUDTIROL-REGGINA 1-0

Marcatori: 88′ Casiraghi (S).

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello (57′ Vinetot), De Col; Rover (73′ Larrivey), Tait, Fiordilino (90′ Lunetta), Belardinelli; Cisse (46′ Casiraghi), Odogwu. In panchina: Minelli, Marano, Siega, Mazzocchi, Carretta, Eklu, Pompetti, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Reggina (3-5-2): Contini; Cionek, Loiacono (90′ Galabinov), Gagliolo (80′ Ricci); Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (90′ Liotti); Canotto, Strelec (64′ Gori). In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Terranova, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Palermo di Bari. IV ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Rosario Abisso di Palermo.

Note – Ammoniti: Gagliolo (R), Cisse (S), Belardinelli (S), Hernani (R), Curto (S), Espulsi: Calci d’angolo: 3-7. Recupero: 6’st.