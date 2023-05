Il caso Reggina finisce in Parlamento, lo annuncia Cannizzaro. Colloquio Occhiuto-Gravina.

“Ho presentato atto di Sindacato Ispettivo, depositando una INTERPELLANZA URGENTE al Governo, rivolta ai Ministri della Giustizia, dello Sport e delle Imprese, per affrontare il complesso caso della Reggina 1914 “.

Il club amaranto è nel mirino della giustizia sportiva per aver avviato il risanamento del club usando una legge dello Stato che non era recepita dalle norme della Figc. Ha preso tre punti di penalizzazione e ora il 4 maggio rischia di prenderne altri, in attesa dei ricorsi.