Verso Reggina-Brescia: gli amaranto hanno ormai imparato la lezione

Venerdì sera al Granillo la Reggina ospita il Brescia. Si tratta della squadra che subisce più gol in campionato. Le rondinelle, per quella che è stata fino ad ora l’evoluzione del torneo, sembrano candidate alla retrocessione. Tuttavia, l’imprevedibilità della cadetteria impone di aspettarsi da un momento all’altro, e da chiunque, un cambio di rotta. I play out distano solo due punti, la salvezza diretta cinque.

Numeri che raccontano quanto i lombardi arriveranno a Reggio Calabria quasi disperati, ma senza nulla da perdere a cinque giornate dal termine del campionato. Questo è un monito importante per la Reggina.

Gli ospiti con la forza della disperazione sono comunque in brado di beneficiare di elementi in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento. I biancazzurri, per la Reggina, sono da affrontare come se arrivasse la capolista. Anche perché la Reggina ha imparato a sue spese quanto vedersi di fronte le squadre in fondo possa rappresentare una difficoltà aggiuntiva.

Gli amaranto, in questo campionato, non sono mai riusciti a battere il Benevento, oggi ultimo in classifica. Hanno perso in casa contro Spal e Perugia, cadendo anche clamorosamente a Cosenza e Cittadella.