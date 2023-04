Una Reggina da combattimento: seconda vittoria consecutiva. Venezia ko al Granillo

di Pasquale De Marte – Il vento è cambiato. Dopo tanta sfortuna, la Reggina trova un’altra vittoria dove a fare la differenza è un episodio favorevole. La seconda in pochi giorni dopo quella di Perugia. Gli amaranto hanno ottenuto il successo traendo il massimo da un autogol a favore. Un successo non casuale, ma che conferma che la stagione delle sconfitte immeritate e quasi inspiegabii è per il momento in archivio.

Quella del Granillo è stata tutt’altro che una bella partita. Si sono visti tanti scontri di gioco, seppur le due squadre abbiano mantenuto alti livelli di correttezza. Quello che, invece, è rimasto basso sono stati i ritmi. Un aspetto che è andato evidentemente bene alla squadra amaranto, forte di un vantaggio trovato nei primi minuti di gioco.

Non era facile affrontare nel modo giusto questa partita per la squadra di Pippo Inzaghi, reduce da un turno infrasettimanale a differenza degli avversari. Nonostante le assenze, quello che più di ogni altra cosa ha fatto la differenza è stato lo spirito messo in campo. La voglia di lottare su ogni pallone ha permesso di capitalizzare al massimo l’episodio che, nel computo della sfida, si è rivelato decisivo.

Reggina senza fronzoli, Venezia sotto ma pericoloso

Senza Hernani (squalificato) e Menez (in panchina) non al meglio, la squadra amaranto ha proposto un undici ricco di uomini di corsa. La squadra ha interpretato la partita con spirito baggliero, badando più alla sostanza che alla forma. Nel complesso la sfida non ha regalato spettacolo ed è stato difficile notare giocate degne di nota.

A squarciare l’equilibrio è stata la bella azione che ha portato al vantaggio degli amaranto. Una ripartenza fatta di tocchi di prima, culminata dopo un contrasto di Rivas, con un tiro-cross di Liotti. Il tocco di Ceppitelli nella propria portata è stato l’autogol che ha portato avanti i padroni di casa.

Da quel momento in avanti è stato il Venezia a fare la partita, con la Reggina che ha scelto di difendere con intensità e trovando anche la qualità per dei buoni contropiede a cui è mancato l’ultimo passaggio.

Colombi salva tutto nel finale

Gli amaranto hanno rischiato in due occasioni: con un bel tiro dalla distanza di Ellertsson, finito di poco a lato, e poi un gol annullato a Pohjanpalo. Inizialmente convalidato, la bella girata del bomber lagunare è stata vanificata da un fuorigioco rivelata dalla revision del Var.

Nel secondo tempo l’atteggiamento della Reggina ha chiarito l’intento amaranto. Il Venezia ha fatto a lungo la partita, tenendo il pallino del gioco e mettendo in atto una manovra ben contenuta dai padroni di casa. La migliore occasione è stata una ripartenza finalizzata da Canotto, ma il suo dentro, rientrando da sinistra, è finito a lato.

La partita, senza troppi sussulti, è scivolata via verso gli ultimi minuti della partita. L’unica vera paura la Reggina l’ha subita nei minuti di recupero con una palla che ha ballato in area e ha portato Colombi ad una parata decisiva su Cheryshev

REGGINA-VENEZIA 1-0

Marcatori: 10′ aut. Ceppitelli (R)

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah (66′ Di Chiara), Fabbian, Crisetig, Liotti (71′ Bondo), Pierozzi (71′ Terranova); Rivas (54′ Canotto), Strelec (66′ Gori). In panchina: Contini, Aglietti, Girasole, Paura, Lombardi, Cicerelli, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni (54′ Sverko); Candela, Ellertson (63′ Novakovich), Tessmann, Milanese (54′ Busio), Zampano (63′ Ciervo); Johnsen (63′ Tcherychev), Pohjanpalo. In panchina: Bertinato, Neri, Modolo, Pierini, Andersen, Jonsson. Allenatore: Filipe Godinho.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. AVAR: Luca Zufferli di Udine.

Note- Spettatori 8.256, di cui 32 ospiti. Ammoniti: Bouah (R), Sverko (V), Cionek (R). Calci d’angolo: 0-5. Recupero: 5’pt; 4’ st.