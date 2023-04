Reggina: settimana atipica, i calciatori provano a ricaricare le batterie

Si parla molto di Reggina soprattutto per le vicende extra-campo. Tuttavia, c’è ancora un obiettivo sportivo da portare a compimento. Non sarà facile, perché la squadra da tempo offre segni di cedimento. C’è, però, l’obbligo di provarci. Nonostante i i tre punti eliminati dalla giustizia sportiva (almeno momentaneamente) e un girone di ritorno da 13 punti in 15 partite, gli amaranto parteciperebbero ancora oggi agli spareggi per andare in Serie A.

Probabilmente arriverà un’altra penalizzazione, ma forse sia la prima che la seconda avranno un’importante decurtazione o verranno addirittura annullate. In tutti i casi la squadra avrebbe la possibilità di giocarsi le proprie carte fino alla fine.

Pippo Inzaghi si augura che le prossime e ultime quattro gare siano in controtendenza con un girone di ritorno che ha regalato ben poche emozioni positive (dieci sconfitte su quindici partite). Questi sono giorni in cui gli amaranto stanno godendo di alcuni giorni di riposo.

Aver giocato in anticpo nell’ultimo impegno di campionato (venerdì sera) e giocare il prossimo match a Frosinone lunedì 1 maggio alle 20.30 ha permesso di avere qualche giorno di pausa. La squdara tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo Sant’Agata nella gioranta di mercoledì e da quel momento in avanti vivrà praticamente una settimana tipo fino al match dello Stirpe.