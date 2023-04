Reggina, Inzaghi non considera la penalizzazione: “Non dobbiamo stare dietro alle chiacchiere, non mi piace lasciare le cose a metà”

La Reggina sa che, almeno in primo grado, riceverà un’altra penalizzazione. Nei successivi graadi di giudizio il club ha grandi chance di vedere decurtati gli handicap disposti dalla giustizia sportiva.

“Ho detto – ha spiegato Inzaghi – alla squadra che non dobbiamo stare dietro alle chiacchiere. Ci meritiamo di avere 49 punti perché ce li siamo conquistati e meritati sul campo. Quello che succede fuori non ci deve interessare. I giocatori leggono, sono umani, ma questo non deve essere un alibi per noi. Abbiamo cinque punti di vantaggio sulla nona ed è un risultato che ci dobbiamo tenere stretti. Dipende da noi ed è un grande vantaggio. Ci aspetta una partita complicata, ma a quattro partite dalla fine abbiamo un margine da difendere. Arrivare ai play off sarebbe un grande vantaggio, considerate le vicissitudini”.

Davanti ci sarà la capolista lanciatissima verso la promozione: “Al Frosinone bisogna fare i complimenti ed estenderli a tutto l’ambiente. Questo campionato l’ha vinto nella passata stagione, costruendo e arrivando nono. Non ha messo in discussione nessuno e hanno lavorato per andare in Serie A. Non è facile in Italia prendere questi esempi, perché corriamo sempre dietro al risultato e poco alla crescita giorno dopo giorno”.

Sullle condizioni generali del gruppo: “Gagliolo sta bene, ma non vogliamo rischiarlo perché è un giocatore per noi fondamentali. Ci aspettano quattro finali e nelle successive tre vorrei averlo al 100%. Mancheranno lui e Pierozzi, però saremo in grado di fare una grande partita. In uno stadio pieno e loro andranno in Serie A meritamente”.

Inzaghi non ha dubbi sugli obiettivi per il match dello Stirpe:”Il primo obiettivo è difendere la posizione in classifica e poi sappiamo che vincendo entreremmo nella storia per numero di partite vinte in trasferta. Per me allenatore sarebbe un bellissimo riconoscimento”.

Sul futuro il tecnico scaccia ogni tipo di voce: “Ho sposato un progetto importante, in cui credo tantissimo. Fino ad ora ho avuto grandi soddisfazioni. Dopo l’andata ci eravamo illusi, ma sapevo delle difficoltà che avremmo incontrato e per questo ho voluto un contratto triennale. Il mio mandato andrà avanti, perché non mi piace lasciare le cose a metà. Dalle sconfitte si può crescere, io voglio andare avanti e portare la Reggina dove merita”.