Reggina, Inzaghi: “Noi non consideriamo la penalizzazione, finalmente giochiamo di sera. Spero che il Granillo ci dia la spinta”

“Per noi i punti sono 49”. Lo ha detto Filippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Brescia (si gioca venerdì sera) al culmine di una settimana che ha portato tre punti di penalizzazione sulla gradudatoria amaranto.

“La società – ha spiegato – ci ha assciurato che siamo nel giusto. Anche io ho studiato le carte e sono sicuro che i punti ci saranno restituiti. Noi dobbiamo pensare solo al calcio giocato. Fino ad ora abbiamo fatto una stagione molto positiva. Credo a questi ragazzi di concludere a testa alta un campionato che ci ha visti protagonisti. Il Brescia è in un buon momento, doveva lottare per altri obiettivi ed ha recuperato. Finalmente giochiamo di sera, ci è capitato poco in questo campionato e speriamo che il Granillo ci dia la spinta per fare altri passi in avanti”.

La Reggina ha qualche problema di uomini. Gagliolo non ci sarà, Di Chiara in settimana non si è allenato. “Non conterà – ha spiegato il tecnico – chi ci sarà, ma il cuore e la testa. A Benevento siamo arrivati un po’ stanchi. Abbiamo recuperato e mi auguro che la squadra faccia una grande partita”.

E sul modulo tattico: “Non so che giocatori avrò a disposizione. Ho ancora due allenamenti”.