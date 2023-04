Reggina: in attesa del nuovo deferimento sorge un interrogativo

La Reggina ha depositato il ricorso per i tre punti di penalizzazione ricevuti dal Tribunale Nazionale Federale. Ad esprimersi sarà la Corte d’Appello della Figc, secondo dei tre gradi di giudizio sportivi. L’ipotesi è che la sentenza potrebbe arrivare a cavallo della fine della prima decade di maggio.

Le cose da dire sono due: la prima è che il campionato di Serie B finisce il 19 maggio. La seconda è che la Reggina in caso di esito negativo del proprio ricorso la Reggina andrà anche al Collegio di Garanzia dello Sport. Il primo turno dei play off, tra l’altro, è fissato per il prossimo 26 maggio.

C’è un altro problema: la Reggina sta aspettando il secondo deferimento per le scadenze del 16 marzo. Questo vuol dire che, in caso di nuova penalizzazione, sarebbe destinata a partire la stessa trafila, ma sfalsata di qualche settimana. Soprattutto se dovesse trattarsi di punti decisivi, appare difficile che la giustizia sportiva riesca a pronunciarsi in tempi utili a far avanzare gli spareggi promozione.

Il problema, ovviamente, non si porrebbe nel caso in cui la Reggina concludesse il campionato in una posizione tale che la penalizzazione non sia decisiva. C’è chi, già qualche settimana fa, aveva ipotizzato che il deferimento del 16 marzo potesse essere proiettato sulla successiva stagione. Ma questa è un’altra storia da verificare.