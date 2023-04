Reggina, ancora pugno duro del giudice sportivo: due squalificati e multa per il club

Sono due le sanzioni per la Reggina nelle decisioni del giudice sportivo in seguito alla 34^ giornata di campionato. Quella che ha visto la Reggina perdere tra le mura amiche contro il Brescia.

L’ammenda è per il club è di 2000 euro: “per avere – si legge nelle motvazioni – suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Pierozzi, espulso, sarà fermo per un turno. La motivazione è stata espressa nel comunicato del giudice sportivo: “Per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario”.

A Frosinone non ci sarà il vice di Pippo Inzaghi Maurizio D’Angelo. La decisione, in base a quanto si legge è stata presa, “per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”.