Inzaghi stoppa le polemiche, dichiarazione d’amore per Reggio Calabria e la Reggina: “Amo la nostra gente e il club”

Riflessioni a fine stagione. Di questo ha parlato Pippo Inzaghi alla fine di Benevento-Reggina. Parole che, se estratte da contesto e ritagliate in maniera maldestra, potevano indurre a dubbi sul futuro di Inzaghi al timone degli amaranto.

Il tecnico, con un post su Instagram, ha voluto cancellare le speculazioni.

“Ci tengo a precisare che le parole dette in conferenza dopo il match contro il Benevento, sono in riferimento al movimento del calcio in Italia.

Sono grato alla nostra gente e sono orgoglioso di far parte della Reggina..

La mia passione, il mio carattere, la mia posizione mi obbligano a dire e pensare certe cose, ma non dubitate mai della mia professionalità, del mio amore verso tutte quelle persone che tutti i giorni mi sostengono anche attraverso qualche critica che comunque aiuta sempre e mi danno la carica per fare il mio lavoro nel migliori dei modi 💪🏼

Stiamo lottando, tutti insieme, per provare a scrivere un pezzo di storia e se tornassimo indietro di qualche mese avremmo firmato con il sangue per essere dove siamo..

Sono al primo dei tre anni di contratto che mi tiene legato alla Reggina e vi do la mia parola che io ed i miei ragazzi proveremo con tutte le nostre forze a regalarci il sogno. Mollare non fa parte del nostro carattere.

Quindi crediamoci 💪🏻

Amo la nostra gente perchè non ci lascia mai e non lo ha fatto nemmeno nei periodi bui quindi venerdì riempiamo il nostro Granillo!!!

C’è bisogno di tutti per continuare nel nostro percorso”.