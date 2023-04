Frosinone-Reggina: probabili formazioni e dove vederla

Frosinone-Reggina è una partita che vale tanto per entrambe. I ciociari sono ad un passo dal conquistare la matematica promozione in Serie A. Gli amaranto hanno, invece, necessità di fare più punti possibili in attesa di capire quanti punti di penalizzazione resteranno in classifica dopo il secondo deferimento e i conseguenti ricorsi. Allo Stirpe, però, conterà soprattutto ciò che si farà in campo. La squadra di Inzaghi si troverà di fronte la capolista e pertanto sarà necessaria una prestazione maiuscola per pensare di impensierire la squadra di Grosso. Quasi una macchina perfetta se si considera che raramente prende gol e ne fa anche tanti.

4-3-3 contro 4-3-3?

All’andata le due squadre si erano sfidate in una gara in cui si doveva capire se la Reggina poteva insidiare la capolista. Di tempo ne è passato e soprattutto di partite. Gli amaranto, nel girone di ritorno, hanno conquistato solo tredici punti in quindici partite, cambiando le prospettive del proprio campionato.

Inzaghi starebbe pensando a riproporre il 4-3-3 che nel girone d’andata aveva reso la sua squadra un’autentica mina vagante del campionato. Tuttavia, si conosceranno le sue scelte solo nelle imminenze dell’inizio della partita.Il tecnico amaranto, tra l’altro, deve fare a meno dello squalificato Pierozzi.

Sarà, invece, sicuramente 4-3- 3 per il Frosinone di Fabio Grosso. Tre gli ex amaranto nella formazione iniziale: Turati, Lucioni e Insigne.

Frosinone (4-3-3) Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Caso, Moro, Insigne. Allenatore: Grosso.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loaiacono; Bouah, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. Allenatore:Inzzaghi

Frosinone-Reggina: dove vederla

Il match, che avrà inizio alle ore 20.30 sarà come di consueto tramesso su Sky Sport, Dazn, Now Tv ed Helbiz live.