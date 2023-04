Caso Reggina: arriva la richiesta ufficiale di penalizzazione. Inferiore rispetto alle attese? Non è così, i motivi

L’udienza davanti al Tribunale Nazionale Federale è terminata. La Reggina ha saputo la richiesta ufficiale di penalizzazione da parte della procura. Non sono quattro i punti richiesti come sanzione per la società amaranto, ma tre.

Una lunghezza in meno rispetto alla narrazione più diffusa per effetto di una questione di cui vi avevamo già parlato.

Si attende, adesso, il giudizio. Le speranze di evitare in primo grado la penalizzazione, ad oggi, non sembrano molte. Sono, invece, tante quelle di ribaltare tutto nei successivi gradi di giudizio.