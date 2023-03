Serie B: Reggina, l’impressionante classifica del girone di ritorno. Volano Frosinone, Sudtirol e Bari. I dati

Lanel girone d’andata aveva messo insieme la ragguardevole cifra di 36 punti. I dati relativi al girone discendente raccontano quanto evidente sia stato il calo degli amaranto. La squadra di Pippoha ottenuto solo sei punti. Gli stessi del Benevento. Solo il Brescia ha fatto peggio 2. Nellos tesso frangente gli amaranto hanno perso 16 punti dal, 15 dal, 13 dale, 12 dal, 8 dale 8 dal. Numeri che raccontano come è cambiata la classifica, al punto che oggi persino i play off sono a rischio. Il prossimo avversario Perugia ne ha, invece, conquistati 11. Come più volte detto, sarebbe bastato chefossero state vittorie affinché oggi si parlasse da tutt’altra prospettiva. L’andamento di quelle partite è oggi il grande rammarico del torneo della squadra di Inzaghi. Ecco la classifica del girone di ritorno: Frosinone 22 Sudtirol 21 Bari 19 Genoa 18 Cittadella 15 Palermo 14 Cagliari 14 Parma 13 Pisa 13 Como 13 Perugia 11 Ascoli 11 Modena 10 Ternana 10 Venezia 9 Cosenza 9 SPAL 8Brescia 2