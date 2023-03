Reggina: secondo tempo ancora fatale, il Parma passa al Granillo

di Pasquale De Marte – Ancora un ko per la Reggina. Il settimo nelle ultime nove partite. Una sconfitta diversa da molte altre, perché stavolta al Granillo è passata una squadra forte,. Un collettivo che ha risolto la partita grazie alle sue individualità, approfittando forse dell’unica sbavatura della prova degli uomini di Inzaghi. L’ha risolta Vazquez, su un’azione dove probabilmente manca un raddoppio a controllare il movimento di chi crossa.

Poteva esserci, da parte degli amaranto, un po’ di concretezza certo, ma la sensazione è che oggi più che il ko del Granillo pesi la sconfitta di Cosenza. Giocando così (magari con Menez nel secondo tempo) gli amaranto oggi avrebbbero avuto tre punti in più in classifica. Non si ha, però, la controprova rispetto a ciò che dice l’attualità

Buona Reggina nel primo tempo, equilibrio nelle occasioni

Il primo tempo di Reggina-Parma è stato una partita in cui gli ospiti hanno dato l’impressione di non voler prestare il fianco ai soliti inizi aggressivi della squadra di Pippo Inzaghi. Trascinata soprattutto dalle giocate di Menez, gli amaranto hanno più volte messo in difficoltà gli avversari. Lui stesso ha sfiorato il gol con un gran destro dalla distanza, finito di poco alto.

Pur facendosi preferire sul piano del gioco e della manovra, gli amaranto hanno comunque rischiato qualcosa. Merito di un Parma che, in alcnuni frangenti, ha mostrato il motivo per il quale venga considerato una delle squadre con la miglior rosa. Un tentativo di Sohm dal limite, neutralizzato da Colombi, è stata la migliore chance emiliana nella prima parte della gara.

La decide El Mudo

A cavallo dalla mezz’ora, invece, Buffon ha salvato in uscita su Rivas lanciato a rete da una palla geniale di Menez, poi un palo colpito di Strelec (in attesa di revisione Var) ha fatto rammaricare gli amaranto. Da segnalare poi una strepitosa parata di Colombi sugli sviluppi di un corner su un colpo si testa di Circati. L’azione sarebbe stata comunque da rivedere per qualche posizione irregolare davanti al portiere amaranto.

Nella ripresa il match è stato più equilibrato. Il Parma ha dato l’impressione di voler uscire di più dal guscio, beneficiando anche degli innesti dalla panchina. In un contesto equilibrato in cui entrambe le squadre davano l’idea di poter avere spunti vincenti, è arrivato il gol del Parma. Da una combinazione tra Camara e Ansaldi, è nato il cross di quest’ultimo. Sul secondo palo è sbucato il Mudo Vasquez a centrare il gol vittoria per i gialloblu.

Nel finale alla Reggina è mancata la capacità di assaltare in modo pericoloso l’area emiliana. Gli ospiti, invece, sono andati in un paio di circostanze vicini al raddoppio. Ancora una volta c’è la sensazione che i cambi degli avversari abbiano spostato gli equilibri in una partita equilibrata. Non un problema di scelte o strategie, ma di uomini. Anche considerato il fatto che davanti c’era una delle migliori rose del torneo.

REGGINA-PARMA 0-1

Marcatori: 68′ Vazquez

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (71′ Cicerelli), Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani (83′ Galabinov); Rivas (62′ Canotto), Strelec (62′ Gori), Ménez. In panchina: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Parma (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio (46′ Cobbaut), Circati, Ansaldi (74′ Zagaritis); Estevez; Benedyczak (58′ Camara), Sohm (81′ Juric), Bernabè, Man (58′ Zanimacchia); Vazquez. In panchina: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Coulibaly, Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Giacomo Paganessi di Tivoli.

Note – Spettatori 8 702, di cui 69 ospiti. Ammoniti: Del Prato (P), Majer (R), Cionek (R), Vazquez (P), Ménez (R), Fabbian (R). Calci d’angolo: 1-7. Recupero: 1’pt, 5′ st.