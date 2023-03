Reggina-Parma: tre recuperi per Inzaghi, due calciatori out. Il tecnico: “Sono fiducioso, grande gesto della squadra”

La Reggina torna in campo dopo la sifda persa a Cosenza. Pippo Inzaghi non ha nascosto il rammarico per il derby perso. “Dovevamo portarla a casa. Guardiamo avanti. La squadra ha chiesto di andare in ritro. Sono fiero di allenarli. Ci siamo dati l’obiettivo di raggiungere i play off e la squadra può farcela”.

All’orizzonte la sfida con il Parma: “Il loro valore lo conoscono tutti. La gara sarà impegnativa, servirà una grande prestazione. L’andamento del match d’andata brucia ancora. Siamo arrabbiati e vogliamo fare una grande partita. Per noi è arrivato il momento di dichiarare gli obiettivi,e non per responsabilizzare la squadra”.

“Giochiamo – ha aggiunto – contro una delle squadre più forti della B. Vogliamo giocare bene, essere aggressivi. Sono fiducioso, anche se a Cosenza è stata una gara storta come altre due o tre in stagione”.

Buone notizie dall’infermeria: “Recuperano Di Chiara, Gagliolo ed Hernani. Saranno out Ricci e Bouah”.