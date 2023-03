Reggina-Parma, Pecchia: “I risultati degli amaranto non devono ingannare. Loro problemi extra-campo? Non voglio entrarci”

Sei sconfitte in otto partite per la Reggina. Il Parma, però, dice di non volersi fare ingannare dal momento apparentemente negativo degli amaranto.

“Tutti – ha evidentziato il tecnico Fabio Pecchia – hanno pregi e problemi. Vedo una squadra amaranto forte. Molto diversa da noi, con tanta esperienza ed anche in salute. A Cittadella ha fatto una partita di forza ed energia ed è avvenuto recentemente. L’ andamento non mi inganna e noi dobbiamo guardare a noi stessi. A noi toccherà fare una prova di forza con noi stessi”.

E sulle questioni extra-campo della Reggina, su cui a livello nazionale c’è tantissima confusione, il tecnico ha risposto in maniera chiara. “Penso – ha spiegato- R solo quello che vivo a Parma, dove c’è un ambiente ed un club che ci permette di lavorare nelle migliori condizioni. Dell’avversario mi interessa solo quello che fa sul campo. Una squadra precisa, molto particolare. Devo concentrarmi su quello che è extra-campo su regolarità e pagamenti voglio entrarci poco”.