Reggina-Parma, le probabili formazioni e dove vederla

La Reggina vuole riscattare il ko rimediato nel derby di Cosenza. Il Parma quello casalingo contro il Pisa. Alle 16.15 allo stadio Oreste Granillo si gioca una partita che sarà complicata per entrambe. Una delle due sarà delusa e il pareggio non entusiasmerebbe nessuna delle due contendenti.

Pippo Inzaghi se la gioca con un undici che è vicino a quello tipo, benché il tecnico abbia lasciato intendere che si proseguirà sulla strada del centravanti vero. Dovrebbe essere Strelec, dopo che Gori ha giocato a Cosenza e Galabinov non è ancora pronto per giocare dal primo minuto.

La squadra, dunque, sarà leggermente diverso da quella dell’andata. Pecchia, invece, schierarà una squadra dove l’attaccante lo farà un falso nueve: Vazquez

Reggina-Parma, le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Colombo; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Menez. Allenatore Inzaghi

Parma (4-1-4-1): Buffon: Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Zanimacchia, Camara, Bernabè, Man; Vazquez. Allenatore: Pecchia.

Dove vederla

La sfida, come di conseuto per le gare di Serie B, sarà proposta da tre emittenti. Sarà visbiile sulla piattaforma satellitare Sky Sport (ed anche sul servizio Now Tv), più Dazn ed Helbiz