Reggina, Crisetig smentisce le voci tendenziose: “Stipendi sempre arrivati puntualmente, situazione societaria pesa 0”

“Zero”. Il numero lo dà Lorenzo Crisetig e riguarda quanto le questioni societarie stiano condizionando la Reggina, protagonista di un girone di ritorno terribile.

Attorno al club amaranto, tra l’altro, ci sono tante voci riguardo ad una situazione societaria tutt’altro che drammatica. C’è una procedura in atto per risanare il club che potrebbe costare dei punti di penalizzazione per questioni procedura e regolamenti federali.

“Queste cose – ha spiegato il centrocampista a Tuttomercatoweb – non ci hanno mai minimamente toccato. Dal primo giorno che siamo qui il club ci ha dato tutto ciò di cui avevamo bisogno, facendoci sentire importanti. E gli stipendi sono sempre arrivati con grande puntualità”.

E sul momento negativo: “Nella prima parte di stagione eravamo noi a passare in vantaggio. Oggi invece ci capita il contrario. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché abbiamo le potenzialità per vincere in qualsiasi situazione. “In questi momenti l’unico obiettivo deve essere il prossimo match, il prossimo avversario da battere. Nel nostro caso il Genoa. Non dobbiamo pensare ad altro: gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. Questo è quello che dobbiamo avere in testa”.”.