Reggina, Bellomo non dimentica: “Sarei andato via da Reggio Calabria solo per tornare a casa”

Quattro anni a Reggio Calabria da grande protagonista, fino all’addio maturato in estate. Nicola Bellomo alla fine è andato via davvero, dopo diverse estati dove veniva dato per partente e finiva per imporsi come un titolare assoluto.

Oggi che sogna di coronare il suo sogno più grande in assoluto, tornare in Serie A con la maglia del suo Bari, ha ancora una volta parole al miele nei confronti della città che è diventata la sua seconda casa.

Le sue dichiarazioni sono arrivate nell’ambito di un’intervista rilasciata a Pianeta Serie B: “Ho sempre detto – ha ricordato il centrocampista barese – che da Reggio Calabria non mi sarei mai mosso, era una seconda casa per me. Però quando chiama il Bari sei a casa tua, è l’unico posto che mi avrebbe fatto andare via”.