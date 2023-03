Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex Reggina Italo Galbiati

Il calcio italiano piange la figura di Italo Galbiati. Ex calciatore di alto livello, è divenuto famoso soprattutto per essere stato a lungo il vice di Fabio Capello in panchina. Lo ha seguito praticamente in ogni avventura:al Milan, alla Roma, alla Juventus, al Real Madrid ed anche alla guida dell’Inghilterra e della Russia. Galabiati aveva 85 anni. Nel suo pasato anche un’esperienza alla Reggina. Da calciatore ha indossato la casacca amaranto nella stagione 1959-1960, in Serie C. A Reggio Calabria era arrivato in prestito dall’Inter.