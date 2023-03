Caso Reggina e possibile penalizzazione, la Reggina sceglie la strada delle audizioni

I giorni appena trascorsi erano quelli in cui la Reggina avrebbe potuto presentere una memoria difensiva in seguito alla notifica della segnalazione ad opera della Covisoc. Il riferimento è, ovviamente, ai mancati pagamenti alla data del 16 febbraio in relazione alle tasse degli stipendi dei calciatori e degli emolumenti di alcuni calciatori andati via a gennaio.

Uno scenario, come è noto, dipendente dalla procedura di risanamento del club, attualmente sottoposta alla revisione del Tribunale.

Una circostanza che, però, porterà comunque il club amaranto a giudizio davanti ai tribunali sportivi.

Il club, assistito dall’avvocato Paolo Rodella, ha scelto la strada delle audizioni. Le ha chieste il club ed in seguito la Procura avrà 10 giorni di tempo per il deferimento. Lo riporta la Gazetta dello Sport. Scenario che dilata i tempi rispetto a quello che sarà il giudizio in primo grado.r