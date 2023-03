Calcio – La Reggina: nuoovo allenatore per la Primavera, il sostituto è una vecchia conoscenza amaranto

La Reggina comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a Ivan Franceschini, già collaboratore tecnico amaranto.

Il Club ringrazia Francesco Ferraro per il lavoro svolto in questi anni e gli augura i migliori successi per il prosieguo del percorso professionale